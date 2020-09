Actualidade

O Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra (CHUC) colocou um novo tipo de implantes auditivos em dois doentes com surdez, através da Unidade de Implantes Cocleares do Serviço de Otorrinolaringologia (ORL), que funciona no Hospital Geral (Covões).

Em comunicado, o CHUC informa que foi a primeira intervenção da unidade em "implantes de condução óssea transcutâneos ativos" e que decorreu na terça-feira, "sem incidentes".

"Enquanto os implantes cocleares fazem uma estimulação do ouvido interno e se destinam a surdos profundos, estes novos implantes fazem estimulação do ouvido médio, fazendo uma cobertura de outro tipo de deficiência auditiva", explica a nota.