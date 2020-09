Actualidade

A Comissão Europeia quer as empresas tecnológicas financeiras, as chamadas 'fintech' ou 'bigtech', a respeitar as mesmas regras que os bancos tradicionais na União Europeia (UE), visando assegurar "condições equitativas" na proteção da informação dos utilizadores.

Em causa está uma nova Estratégia Financeira Digital, hoje divulgada pelo executivo comunitário, que visa "tornar os serviços financeiros europeus mais favoráveis à digitalização e estimular a inovação e a concorrência responsáveis entre os fornecedores de serviços financeiros na UE", ao mesmo tempo que se reduz a "fragmentação no mercado único digital".

Numa altura em que a banca tradicional se queixa de estar sujeita a regras mais apertadas do que as que são impostas às 'fintech' (como a Revolut ou a EasyPay) ou às 'bigtech' (como Amazon, Apple e Facebook), Bruxelas quer "promover a partilha de dados e o financiamento aberto, mantendo ao mesmo tempo os padrões muito elevados da UE em matéria de privacidade e proteção de dados".