O presidente do Governo dos Açores, Vasco Cordeiro, garantiu hoje que será dada "toda a informação" à Comissão Europeia sobre as dúvidas levantadas sobre a SATA, pedindo "responsabilidade e serenidade" aos partidos da oposição.

"As resposta serão dadas. Para que elas fossem o mais completas e globais possíveis, foi solicitado esse adiamento", disse hoje Vasco Cordeiro, falando aos jornalistas na Ribeira Grande, ilha de São Miguel, numa iniciativa em que participava como presidente do PS/Açores.

Na terça-feira, o vice-presidente do PSD/Açores Pedro Nascimento Cabral considerou que o executivo regional, socialista, estava a "empurrar com a barriga" a situação da transportadora aérea regional SATA, temendo "uma certa penalização eleitoral" em outubro, nas regionais no arquipélago.