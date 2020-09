Actualidade

O Tribunal da Relação do Porto (TRP) decidiu levar a julgamento o presidente da Câmara de Oliveira do Bairro e mais 16 autarcas daquele município do distrito de Aveiro, por prevaricação e violação de normas de execução orçamental.

A informação consta de uma nota publicada hoje no 'site' da Procuradoria-Geral Distrital (PGD) do Porto.

Após a acusação proferida pelo Ministério Público (MP), o Tribunal de Aveiro veio a proferir um despacho em que considerou que os factos em causa não constituíam crime, sendo esta "manifestamente infundada", razão pela qual deram sem efeito a audiência de julgamento que tinha sido designada.