Actualidade

O Presidente da Guiné-Bissau, Umaro Sissoco Embaló, pediu hoje que aos guineenses para que as suas diferenças sejam postas de lado para trabalharem em conjunto para o desenvolvimento do país.

"Temos um objetivo comum que é o desenvolvimento. Para isso, precisamos colocar as nossas diferenças de lado e trabalhar juntos pelo bem maior da população", disse Umaro Sissoco Embaló, salientando que as eleições acabaram.

O Presidente guineense discursava na cerimónia de celebração do 47.º aniversário da independência da Guiné-Bissau, que decorre no estádio nacional, em Bissau, e conta com a presença de quatro de chefes de Estado africanos e em que Portugal está representado pelo chefe da diplomacia, Augusto Santos Silva.