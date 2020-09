Actualidade

O Presidente da Guiné-Bissau, Umaro Sissoco Embaló, pediu hoje uma diplomacia "agressiva e proativa" com resultados no desenvolvimento económico e afirmou que todos os guineenses são embaixadores do país.

"É preciso pautarmo-nos pela promoção da boa imagem do país na arena internacional, através de uma diplomacia agressiva e proativa, com resultados visíveis na nossa economia", disse Umaro Sissoco Embaló.

O chefe de Estado guineense discursava no estádio nacional, em Bissau, onde decorre a cerimónia de celebração do 47.º aniversário da independência do país.