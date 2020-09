Actualidade

O município de Penela, no distrito de Coimbra, apresenta na sexta-feira o sítio arqueológico da vila romana de São Simão, com ocupação entre o século II e V d.C., que pertencia ao antigo município de Conímbriga.

A apresentação agendada para as 11:00, no próprio local, insere-se no programa das comemorações das Jornadas Europeias do Património e da Feira de São Miguel - Feira das Nozes e dos Produtos Endógenos, que tem início na sexta-feira e se prolonga até terça-feira.

As escavações iniciaram-se em 2016 e têm sido exclusivamente financiadas pelo município de Penela, disse à agência Lusa o presidente da Câmara, que pretende desenvolver anualmente ações arqueológicas.