Actualidade

O treinador português Jorge Costa é o novo selecionador da Guiné Equatorial, em substituição do francês Sébastien Migné, anunciou hoje a federação de futebol daquele país da Africa Central (Feguifut).

Jorge Costa, de 48 anos, que deixou os indianos do Mumbai City ao fim de duas épocas (2018/19 e 2019/20), assume os comandos da seleção da Guiné Equatorial com a missão de a qualificar para a Taça das Nações Africanas (CAN2021), nos Camarões.

A estreia de Jorge Costa no banco dos 'Nzalang' acontece no jogo particular com o Gana, em 12 de outubro, na Turquia.