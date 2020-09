Actualidade

A Autoridade de Supervisão do Mercado Financeiro da Suíça (FINMA) anunciou hoje que o Banco Syz violou as normas de combate à lavagem de dinheiro "numa relação empresarial muito importante" com um cliente de Angola.

"A FINMA determinou na instauração de um procedimento que o Banco Syz SA violou as regulamentações contra a lavagem de dinheiro; as falhas ocorreram numa relação empresarial muito importante com um cliente de Angola", lê-se na nota da FINMA divulgada hoje.

Na nota, o regulador do mercado financeiro suíço explica que o processo surgiu na sequência de uma investigação contra o Banco Syz, especializado em gestão de fortunas, em fevereiro, para averiguar informações que recebeu relativamente a possíveis violações das regras internacionais contra a lavagem de dinheiro por parte de um cliente que não é identificado pelo regulador, mas que a imprensa especializada suíça diz ser o empresário angolano Carlos São Vicente e acrescenta que foi o próprio banco a denunciar o caso às autoridades.