O Conselho Metropolitano de Lisboa aprovou hoje a constituição da empresa TML - Transportes Metropolitanos de Lisboa, que já tem número fiscal, e prevê enviar o processo ao Tribunal de Contas dentro de um mês, para formalização da empresa.

De acordo com o primeiro Secretário Metropolitano, Carlos Humberto, na reunião do Conselho Metropolitano da Área Metropolitana de Lisboa (AML), foi hoje dado "um passo de gigante" para que os autocarros na AML passem a circular todos com a mesma marca, com gestão da autoridade metropolitana de transportes.