Covid-19

O Governo dos Açores aprovou um "prémio de desempenho" e uma "majoração extraordinária" para as férias dos profissionais de serviços públicos que estiveram em "contacto mais próximo" com casos positivos ou suspeitos de covid-19.

Segundo o comunicado do Conselho do Governo, hoje divulgado à imprensa, foi aprovado o decreto que "regulamenta o prémio de desempenho e majoração extraordinária do período de férias dos profissionais dos serviços públicos com ação direta com casos positivos ou suspeitos, bem como no manuseamento de material biológico infetado" com covid-19.

"São os profissionais do Serviço Regional de Saúde (SRS) - dentro do SRS tem vários regimes laborais - que tiveram um contacto mais próximo e mais direto com casos infetados, que tiveram, como tem sido afirmado, na linha da frente do combate à pandemia", afirmou aos jornalistas o secretário regional da presidência para os Assuntos Parlamentares, Berto Messias.