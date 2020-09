Covid-19

O hospital de Beja detetou hoje seis enfermeiros do bloco operatório infetados com covid-19 e cancelou algumas cirurgias programadas por questões de segurança, disse à Lusa a presidente da Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo (ULSBA).

"Neste momento, há seis enfermeiros do bloco operatório com infeção confirmada", indicou Conceição Margalha, referindo que os profissionais de saúde, que "foram colocados de imediato em isolamento" em casa, "apresentam sintomas ligeiros e não inspiram cuidados".

Segundo a responsável, o bloco operatório mantém-se a funcionar, mas, "por questões de segurança, foram canceladas algumas cirurgias programadas e será mantida uma avaliação rigorosa relativamente à atividade" no serviço.