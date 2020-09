Covid-19

Itália registou 1.786 casos de infeção pelo novo coronavírus nas últimas 24 horas, mais do que os 1.640 casos do dia anterior, elevando para 304.323 o valor total desde o início da pandemia, disse hoje o Ministério da Saúde.

Itália tem agora 35.781 mortes, mais 23 do que na quarta-feira, confirmando uma tendência do aumento diário de óbitos no país que já foi o foco da pandemia na Europa.

O número de casos ativos é neste momento de 46.780, com 2.731 pessoas internadas, mais 73 do que na quarta-feira, incluindo 246 pessoas nos serviços de cuidados intensivos.