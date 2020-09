Actualidade

O secretário-geral da ONU, António Guterres, defendeu hoje que é preciso ter em conta os riscos climáticos em todas as decisões financeiras e políticas para a recuperação das economias devido à covid-19, e "não salvar" indústrias poluidoras.

Falando na abertura de uma mesa redonda "virtual" de alto nível das Nações Unidas sobre a ambição climática, que ele mesmo convocou à margem da Assembleia Geral da ONU, António Guterres falou do contínuo aquecimento do planeta e das perturbações climáticas que dele decorrem, e explicou que está a pedir a governos, empresas, entidades financeiras, sociedade civil e juventude para "atuarem em três prioridades urgentes", a começar "hoje".

É preciso, disse, que os planos de recuperação devido à covid-19 sejam sustentáveis e combatam as alterações climáticas, que as economias e sociedades sejam protegidas de acordo com o que diz a ciência, e que se dê prioridade às pessoas e comunidades mais vulneráveis.