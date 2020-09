Actualidade

A secretária de Estado das Comunidades Portuguesas defende a continuidade do Conselho das Comunidades Portuguesas (CCP) no Ministério dos Negócios Estrangeiros e garante que esta situação não significa que a diáspora é vista como uma coisa externa.

Berta Nunes falava à agência Lusa no final de uma reunião com o Conselho das Comunidades Portuguesas (CCP), que hoje termina a sua reunião anual, que decorreu desde terça-feira em Lisboa, e que defende a saída do Ministério dos Negócios Estrangeiros para a Presidência do Conselho de Ministros.

"O Ministério dos Negócios Estrangeiros é um ministério que não é setorial, que tem políticas transversais. Um dos objetivos da Secretaria de Estado das Comunidades Portuguesas é trabalhar para que, sempre que se pense numa política para Portugal, se pensa na sua aplicação nas comunidades", afirmou Berta Nunes.