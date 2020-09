Actualidade

Um agente da polícia de investigação moçambicana que surge num vídeo de abuso sexual de uma menor de 13 anos deverá enfrentar processos crime e disciplinar, anunciou hoje a corporação, que repudiou o ato, após denúncias de várias organizações.

"Há fortes indícios de que quatro pessoas terão praticado o crime, uma das quais é um agente do Sernic", disse à Lusa, Leonardo Simbine, porta-voz do Serviço Nacional de Investigação Criminal (Sernic).

"Distanciamo-nos e repudiamos a conduta do membro do Sernic. É reprovável a todos os níveis, não faz parte da conduta dos agentes e [o mesmo] deve ser responsabilizado. As investigações decorrem para determinar o grau de culpa", sublinhou.