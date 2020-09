Actualidade

O sistema prisional norte-americano executou na quinta-feira o primeiro homem negro desde que foram retomadas as execuções a nível federal, por ordem da administração do atual Presidente, Donald Trump.

O homem foi condenado pelo homicídio de um casal religioso do Iowa quando estava de visita ao Texas, em 1999, quando o condenado tinha 19 anos.

Christopher Vialva, agora com 40 anos, foi declarado morto depois de receber uma injeção letal numa prisão federal em Terre Haute, cidade no estado do Indiana.