Covid-19

A Argentina registou 391 mortos e 13.467 infetados com o novo coravírus nas últimas 24 horas, um recorde diário de contágios, de acordo com os dados avançados esta quinta-feira pelas autoridades.

Com este balanço, o número total de óbitos desde o início da pandemia é de 14.766 e o de casos atingiu os 678.266.

A província de Buenos Aires continua a ser aquela com mais casos confirmados (388.835), seguindo-se a capital do país, com 120.817 infeções.