Covid-19

O México registou 490 mortos e 5.408 infetados com o novo coronavírus nas últimas 24 horas, elevando o total de óbitos para 75.439 e o de casos para 715.457, informaram as autoridades.

Os contágios confirmados cresceram 0,76% e as mortes 0,65%, ambos em comparação com as estatísticas do dia anterior, de acordo com os dados do Ministério da Saúde divulgados esta quinta-feira.

O número de pacientes que já recuperaram da infeção é de 514.760, cerca de 72% das pessoas que adoeceram com a covid-19.