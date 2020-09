Covid-19

A edição de 2021 do famoso carnaval do Rio de Janeiro, agendada para fevereiro, foi adiada indefinidamente devido à pandemia de covid-19, ainda muito ativa no Brasil, anunciou na quinta-feira um responsável.

"Chegamos à conclusão de que o evento deve ser adiado. Simplesmente não podemos fazer em fevereiro. As escolas de samba não terão tempo nem recursos financeiros e organizacionais para deixar tudo pronto para fevereiro", afirmou o presidente da Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro, Jorge Castanheira, entidade que organiza o evento.

A última vez que o carnaval carioca foi suspenso aconteceu em 1912, após a morte do ministro dos Negócios Estrangeiros.