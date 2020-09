Hong Kong

A organização não-governamental (ONG) Human Rights Watch (HRW) defendeu hoje que as autoridades de Hong Kong devem parar os processos judiciais por motivos políticos contra ativistas pró-democracia, após a detenção de Joshua Wong.

"As autoridades de Hong Kong devem cessar os processos por motivos políticos de ativistas pró-democracia", afirmou a HRW em comunicado.

As mesmas autoridades "devem retirar imediatamente as acusações e anular as condenações" no âmbito da legislação "que coloca restrições excessivas aos direitos de liberdade de expressão e reunião pacífica".