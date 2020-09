Operação Zeus

A leitura do acórdão de mais de sessenta arguidos do processo Operação Zeus, relativo a corrupção nas messes da Força Aérea, é hoje lido em Sintra, no auditório principal do Centro Olga Cadaval devido à pandemia de covid-19.

Por despacho recente da juíza presidente do coletivo, Susana Marques Madeira, devido ao estado de contingência resultante da pandemia, a leitura do acórdão não será realizada numa das salas do Tribunal Criminal de Sintra, mas no auditório principal do Centro Olga Cadaval, também em Sintra.

Em causa neste julgamento está o esquema de corrupção nas messes da Força Aérea Portuguesa (FAP).