Actualidade

A companhia aérea Air Macau disse hoje à Lusa que espera vir a ter o dobro de passageiros em outubro, em comparação com o mês anterior, ainda assim um número muito longe do habitual em anos anteriores.

A pandemia da covid-19 chegou ao território em finais de janeiro, o que fez com que a empresa de aviação tivesse registado entre o mês seguinte e agosto uma quebra de 91% no número de voos e uma diminuição de 98% do número de passageiros.

Agora, com a reabertura dos vistos individuais e de grupo da China continental para o território no dia 23 de setembro, suspensos desde o início da pandemia, juntamente com o facto de a primeira semana de outubro ser tradicionalmente uma época em que os turistas chineses viajam muito, por causa das celebrações em torno do Dia Nacional da China (a chamada "Semana Dourada"), a Air Macau antecipa vir a ter o dobro do número de passageiros.