Actualidade

O futebolista português Florentino Luís vai jogar até ao final da temporada no Mónaco, por empréstimo do Benfica, informaram hoje os dois clubes.

"O Sport Lisboa e Benfica informa que chegou a acordo com o Mónaco para a transferência, em regime de empréstimo, do futebolista Florentino. O contrato de cedência acertado com o clube francês (Ligue 1) é válido até ao final da época 2020/21 e não inclui cláusula de opção de compra", lê-se na nota publicada na página oficial dos 'encarnados'.

Desde 2010 no Benfica, Florentino, de 21 anos, estreou-se na equipa principal em 2018/19 e fez 32 encontros pelas 'águias'.