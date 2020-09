Actualidade

O rei da Noruega Harald V, de 83 anos, foi internado hoje no principal hospital de Oslo, de acordo com o palácio real norueguês, que não forneceu mais detalhes sobre a saúde do monarca.

O palácio real declarou que o príncipe herdeiro Haakon assumiu interinamente as funções oficiais do seu pai, incluindo a participação numa reunião programada com o Governo norueguês.

O monarca, figura que representa a união do seu país, já havia sido hospitalizado no início de janeiro.