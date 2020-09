Actualidade

A Comissão Europeia recorreu hoje ao Tribunal de Justiça da União Europeia (UE) para contestar a decisão anterior do tribunal geral que anulava a multa de 13 mil milhões de euros aplicada por Bruxelas à gigante tecnológica Apple.

A decisão surge depois de, em julho passado, o Tribunal Geral da UE ter deliberado que não ficou provada a acusação da Comissão Europeia, de que a Apple beneficiou de vantagens fiscais ilegais na Irlanda, o que obrigou à retirada da multa milionária aplicada à multinacional norte-americana.

Numa declaração hoje divulgada, a vice-presidente do executivo comunitário Margrethe Vestager, com a pasta da Concorrência, informa que "a Comissão decidiu recorrer ao Tribunal de Justiça da UE do acórdão do Tribunal Geral [...] sobre o processo de auxílio estatal da Apple".