Moçambique/Ataques

O antigo Presidente moçambicano Joaquim Chissano pediu às Forças Armadas "grande motivação" no combate ao "terrorismo" no norte do país, assinalando que a ação de grupos armados tem alvos indiscriminados e está a provocar destruição.

Joaquim Chissano falava aos jornalistas, à margem das cerimónias centrais de comemoração do Dia das Forças Armadas de Defesa de Moçambique (FADM), que se assinala hoje no país.

"Os atuais jovens das FADM devem ter a sua própria motivação [depois de ultrapassada a motivação da luta pela independência nacional], a grande motivação deve ser a luta contra o terrorismo", referiu Chissano.