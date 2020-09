Covid-19

O Governo de Israel anunciou hoje novas restrições aos voos para o estrangeiro no âmbito de um reforço das medidas para travar a pandemia do novo coronavírus.

Após dois dias de rumores por vezes contraditórios, a ministra dos Transportes, Miri Regev, indicou que o aeroporto internacional Ben Gurion de Telavive vai continuar aberto, mas que apenas os passageiros que tenham comprado bilhetes de avião antes das 11:00 TMG (12:00 em Lisboa) de hoje poderão partir para o estrangeiro.

Àquela hora, 14:00 em Israel, entram em vigor as novas medidas restritivas anunciadas na quinta-feira pelo Governo israelita face ao aumento contínuo do número de pessoas infetadas no país.