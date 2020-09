Actualidade

O Presidente russo, Vladimir Putin, propôs hoje aos Estados Unidos que aceitem um pacto de "não ingerência" e colaborem em matéria de tecnologias de informação para promover um pacto global de não agressão na área digital.

Numa nota hoje divulgada pelo Kremlin, Putin desafiou os EUA a "trocar garantias mútuas de não ingerência, incluindo em processos eleitorais", para se colocarem em acordo sobre "um conjunto de medidas práticas" que permita atingir um pacto global contra ataques com recurso a tecnologias de comunicação e informação.

"Um dos grandes desafios estratégicos do mundo contemporâneo é o risco de um grande confronto no domínio digital. Uma responsabilidade particular de evitá-lo recai sobre os principais atores da segurança global no domínio da informação", explicou Vladimir Putin na nota do Kremlin.