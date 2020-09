Actualidade

O Tribunal do Porto condenou três arguidos a penas entre seis anos e meio e sete anos de prisão por roubar e manter duas pessoas em cativeiro em Gondomar, informou hoje a Procuradoria-Geral Distrital (PGD) do Porto.

Numa nota publicada no seu 'site', a PGD do Porto refere que dois dos arguidos foram condenados na pena única de sete anos de prisão e o terceiro foi punido com uma pena única de seis anos e meio de prisão, todos pela prática de dois crimes de sequestro e dois crimes de roubo.

Os arguidos também estavam acusados de tráfico de pessoas para fins de exploração laboral, mas foram absolvidos deste crime.