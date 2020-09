Actualidade

A Casa-Museu Fernando de Castro, tutelada pelo Museu Nacional de Soares dos Reis (MNSR), abriu hoje as portas para, em visitas orientadas, mostrar aos portuenses a "exuberância" e o "caráter excêntrico" do caricaturista que em tempos a habitou.

"Os cidadãos do Porto não conhecem esta casa, passam aqui à porta e não conhecem este património tão raro e tão excêntrico", afirmou hoje à Lusa, Ana Anjos Mantua, diretora do MNSR, que, para assinalar as Jornadas Europeias do Património, vai realizar, durante o fim de semana, visitas orientadas ao espaço.

Sem qualquer referência exterior da "raridade" que se pode encontrar no interior da casa do caricaturista e poeta Fernando de Castro, que morreu em 1946, o intuito do MNSR é que o espaço passe a ser integrado nos roteiros turísticos da cidade.