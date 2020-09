Actualidade

A polícia de Paris deteve um segundo homem suspeito de envolvimento no ataque com arma branca perpetrado hoje perto da antiga redação do jornal satírico Charlie Hebdo, no leste da capital francesa.

Segundo fonte judicial citada pela imprensa francesa, este segundo suspeito foi detido no metro de Paris.

A informação é conhecida depois de a polícia ter anunciado a detenção de um primeiro suspeito, na Praça da Bastilha.