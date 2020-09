Actualidade

O ministro do Interior francês, Gérald Darmanin, disse hoje que "o autor principal" do ataque desta manhã junto à antiga redação do jornal satírico Charlie Hebdo está detido.

"O autor principal está detido e um segundo indivíduo foi também detido", disse Gérald Darmanin à imprensa no local.

Relativamente ao segundo detido, o ministro precisou que a polícia está a "verificar a sua relação com o autor principal".