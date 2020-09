Actualidade

O Governo está preparado para abolir a propina no Ensino do Português no Estrangeiro, decisão que custaria atualmente um milhão de euros, quando tiver "condições orçamentais para o fazer", disse hoje o ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros.

"Estou preparado para abolir a propina quando tivermos condições orçamentais para o fazer", afirmou Augusto Santos Silva, à margem da sessão de apresentação pública da Rede de Ensino do Português no Estrangeiro (EPE) 2020-2021.

O governante acrescentou que qualquer pessoa em funções tem "de estar preparada para tomar boas medidas, mas isso não é o que define o estadista". "O que define o estadista é saber que quando toma as medidas elas são sustentáveis", frisou.