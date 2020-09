Covid-19

Os países da Europa central e de leste registaram muito menos casos de infeções por covid-19 na primeira vaga da pandemia, mas o relaxamento das restritivas medidas que impuseram na primavera está a resultar numa segunda vaga mais violenta.

O caso mais emblemático é o da República Checa, que já foi considerado um dos países mais bem-sucedidos da Europa no combate à pandemia, mas desde o início deste mês é dos que regista uma das taxas de infeção mais altas da Europa relativamente à população, de acordo com o Centro Europeu para Prevenção e Controlo de Doenças.

No dia 08 deste mês, a República Checa bateu um recorde, com 1.164 novas infeções em 24 horas num país com 10,7 milhões de pessoas.