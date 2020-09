Covid-19

O Irão ultrapassou hoje, pela primeira vez em dois meses, a média diária de 200 mortes com covid-19, coincidindo com a terceira vaga da pandemia, enquanto as autoridades sanitárias esperam poder utilizar uma vacina russa.

Segundo o Ministério da Saúde iraniano, 207 pessoas morreram nas últimas 24 horas com o novo coronavírus, um número não registado desde o início de agosto, e 3.565 foram infetadas.

O número global de mortos, desde o início do surto, em fevereiro passado, sobe assim para 25.222 e o de infetados para 439.882, dos quais 84% superaram a doença.