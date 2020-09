Actualidade

O treinador do Benfica, Jorge Jesus, acusou hoje "os políticos" de usar "uma máscara" diferente para o futebol, em relação aos outros setores de atividade, ao defender o regresso dos espetadores aos estádios.

A finalizar a conferência de imprensa de lançamento da partida de sábado, da I Liga, frente ao Moreirense, para a qual o Benfica vai convidar 20 sócios para assistir na tribuna, o técnico disse não saber "qual é a máscara que eles [políticos] põem" para o futebol, "a atividade que melhor soube trabalhar e conviver com o vírus", e afirmou que é preciso "ser realistas e ter só uma máscara para a covid-19".

"Com todo o respeito pela Direção-Geral da Saúde, não entendo porque não há espetadores no futebol. Essa conversa de as pessoas que estão no futebol ser diferente do cinema, do teatro, da festa do Avante!, ainda bem. Fiquei todo feliz por haver festa do Avante! Quem consegue ter um controlo da organização como aconteceu e como qualquer clube em Portugal pode fazer, e tivemos agora o exemplo da Supertaça europeia, não entendo como é que no Estádio da Luz não podem estar 15 ou 20 mil pessoas", comparou Jorge Jesus.