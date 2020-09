Covid-19

O Ministério da Saúde baixou para 65 euros o preço dos testes de diagnóstico do novo coronavírus que provoca a doença covid-19 pago pelo Serviço Nacional de Saúde (SNS) às entidades convencionadas da área de análises clínicas.

Em comunicado, o ministério informa que a atualização do preço dos testes, de 87,95 euros para 65 euros, entra em vigor no sábado, "no mesmo dia que é renovado por mais um mês o regime excecional aprovado em março no âmbito das convenções estabelecidas".

Segundo o ministério, o preço de 87,95 euros definido em março "refletia as condições internacionais adversas do mercado, designadamente a escassez de reagentes verificada a nível mundial e os consequentes preços".