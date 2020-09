Actualidade

O presidente da Autoridade Palestiniana, Mahmud Abbas, pediu hoje à ONU que organize uma conferência no início de 2021, após as presidenciais norte-americanas, para "lançar um processo de paz" israelo-palestiniano "com base na lei internacional".

Este pedido para "acabar com a ocupação israelita" pretende ser uma resposta ao plano de paz do presidente norte-americano, Donald Trump, que "o mundo inteiro rejeitou" e que "vai contra todas as resoluções internacionais", declarou Mahmud Abbas durante a Assembleia-Geral anual das Nações Unidas.

"Apelo ao secretário-geral das Nações Unidos para começar os preparativos" para "uma conferência internacional no início do próximo ano que junte todas as partes envolvidas", adiantou.