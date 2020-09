Covid-19

O número de camas para doentes com covid-19 nos hospitais do Serviço Nacional de Saúde (SNS) poderá ser alargado em função da evolução da pandemia em Portugal, assegurou hoje a ministra da Saúde, Marta Temido.

Na conferência de imprensa sobre a evolução da pandemia, a governante salientou que existem atualmente "cerca de 21 mil camas de internamento" no SNS e apresentou apenas um retrato detalhado das regiões do Norte e de Lisboa e Vale do Tejo, sem deixar de salientar que "a capacidade de gestão das camas de internamento é flexível" entre as diversas instituições.

"Em 24 de setembro, a região Norte reportava ter um total de 5.498 camas, sendo que 268 estavam afetas a enfermaria covid, onde estavam internados 156 doentes; relativamente a unidades de cuidados intensivos [UCI], estão afetas a doentes covid 41 camas, das quais 26 ocupadas", explicou, elencando de seguida o cenário de Lisboa e Vale do Tejo: "Há 7.083 camas, sendo que 553 estão afetas a doentes covid e 346 estão ocupadas, e em unidades de cuidados intensivos estão 85 camas afetas a doentes covid e 54 ocupadas".