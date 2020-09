Clima

Um grupo de jovens concentrou-se hoje em Évora, junto ao Templo Romano, para alertar para as consequências das alterações climáticas e avisou que no futuro podem ser "mais prejudiciais" do que a pandemia de covid-19.

Integrada na "mobilização climática global", a iniciativa arrancou com sete jovens, todos de máscara de proteção, a colorarem cerca de uma dezena de cartazes na estrutura metálica que delimita a área do Templo Romano.

"Por uma transição climática justa", "A terra esgotou a sua paciência e nós também", "Eco>Ego" e "Keep the earth clean (Mantenha a terra limpa)" eram as frases de alguns dos cartazes de papelão e pano afixados na estrutura.