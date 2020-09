Covid-19

O número de pessoas infetadas com covid-19 na Casa de Saúde do Telhal, em Algueirão Mem-Martins, no concelho de Sintra, subiu hoje para 19, depois de terem sido feitos testes na instituição, onde foram inicialmente identificados 17 casos.

O vereador responsável pela área da Saúde da Câmara Municipal de Sintra (CMS), Eduardo Quinta Nova, confirmou hoje à agência Lusa que, depois de se terem realizado 94 testes, "apenas surgiram mais dois casos positivos".

"Podemos dizer que a situação continua controlada. Dos 94 testes realizados, temos apenas mais dois casos detetados, os dois em utentes, que fazem subir para 11 o número de utentes que testaram positivo", disse o vereador.