Covid-19

O número de profissionais de saúde infetados no surto de covid-19 identificado no bloco operatório do hospital de Beja subiu de seis para 16, anunciou hoje a Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo (ULSBA).

Dos cerca de 100 testes feitos a profissionais de saúde do hospital, um foi inconclusivo e 16 deram resultados positivos, informa a ULSBA, num comunicado enviado hoje à agência Lusa e em que atualiza a informação relativa ao surto identificado na quinta-feira, dia em que foram detetados os primeiros seis casos de enfermeiros do bloco operatório infetados.

Segundo a ULSBA, que gere o hospital de Beja, entre os 16 profissionais infetados, há 10 enfermeiros, quatro assistentes operacionais, um técnico e um médico e todos "estão em isolamento no domicílio, apresentando apenas sintomas ligeiros".