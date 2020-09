Covid-19

O presidente da Comissão Distrital de Proteção Civil de Bragança, Francisco Guimarães, mostrou-se hoje "preocupado" com as distâncias que os habitantes de freguesias como Poiares, Freixo de Espada à Cinta, têm de percorrer para a realização de testes de despiste à covid-19.

O responsável adiantou que esta preocupação é partilhada pela Unidade Local de Saúde, que o informou de que os testes à covid-19 vão voltar a ser efetuados nos centros de saúde dos 12 concelhos do distrito de Bragança.

Nesta semana, o presidente da Junta de Freguesia de Poiares, no concelho de Freixo de Espada à Cinta, reclamou uma unidade de testagem para a população desta aldeia do extremo sul do distrito de Bragança, onde atualmente existe um foco de covid-19 com 15 casos ativos.