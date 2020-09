OE2020

O Estado arrecadou menos 2.270,8 milhões de euros em impostos até agosto, correspondente a uma diminuição de 7,8% face ao mesmo período de 2019, cerca de metade da queda homóloga observada em julho, segundo a Síntese de Execução Orçamental.

"A receita fiscal líquida acumulada do subsetor Estado apresenta em agosto um desagravamento da queda verificada nos meses anteriores, fruto do efeito provocado pela pandemia covid-19 na economia portuguesa, registando-se no final de agosto uma queda de 2.270,8 milhões de euros (-7,8%) face aos primeiros oito meses de 2019", indica a Direção-Geral do Orçamento (DGO), na Síntese de Execução Orçamental, hoje divulgada.

O recuo de 7,8% no final de agosto compara com as quedas homólogas acima dos 14% observadas em junho e julho.