O grupo das 20 nações mais industrializadas (G20) anunciou hoje que já recebeu 46 pedidos de países, 30 deles de África, para beneficiarem de um alívio de 14 mil milhões de dólares em pagamentos de dívida.

"A Iniciativa da Suspensão do Serviço da Dívida (DSSI), agora no seu quinto mês de implementação, recebeu 46 pedidos até agora de países elegíveis em diferentes regiões do mundo, na maioria africanos, com 30 países", lê-se num comunicado divulgado hoje no final das reuniões de setembro do Grupo de Trabalho da Arquitetura Financeira Internacional do G20.

"Todos os maiores credores oficiais bilaterais continuam empenhados na suspensão dos pagamentos da dívida dos países mais vulneráveis nestes tempos desafiantes", disse o representante da presidência saudita do G20, Bandr Alhomaly, salientando o apoio do Fundo Monetário Internacional (FMI) e dos bancos de desenvolvimento multilateral à iniciativa.