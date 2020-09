OE2020

"No final de agosto, os pagamentos em atraso das entidades públicas ascenderam a 558,8 milhões de euros, o que representou uma diminuição de 271,5 milhões de euros relativamente ao período homólogo e um aumento de 74,4 milhões de euros face ao final do mês anterior", indicou hoje a Direção-Geral do Orçamento (DGO) na Síntese de Execução Orçamental.

A DGO assinala que para a evolução homóloga "contribuíram, sobretudo, os Hospitais EPE que registaram uma redução de 299,6 milhões de euros, parcialmente compensada pelo aumento de 33,3 milhões de euros na Administração Regional".