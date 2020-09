Covid-19

Cabo Verde diagnosticou 149 novos infetados pelo novo coronavírus nas últimas 24 horas, o registo diário mais elevado em seis meses de pandemia, elevando o total acumulado a 5.628 casos desde 19 de março, foi hoje divulgado.

Em comunicado, o Ministério da Saúde referiu que os laboratórios de virologia do arquipélago processaram 447 amostras desde quinta-feira e 116 deram resultado positivo para o novo coronavírus no concelho da Praia, capital do país, principal foco da pandemia em Cabo Verde.

Ainda na ilha de Santiago foram registados casos positivos de covid-19 nos concelhos de Santa Catarina (20), São Miguel (06), Tarrafal (01), São Domingos (01), Ribeira Grande (01), Santa Cruz (01) e São Lourenço dos Órgãos (01).