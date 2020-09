Actualidade

A Farminveste, gestora de participações sociais, totalizou 8,7 milhões de euros de prejuízo no primeiro semestre, valor que compara com um resultado líquido positivo de 4,4 milhões de euros apurado no período homólogo, foi hoje comunicado ao mercado.

"O resultado líquido reduziu 13,1 milhões de euros face ao período homólogo, essencialmente devido à incorporação do resultado da CUF (José de Mello Saúde), que variou neste período em 12,8 milhões de euros, o que explica 98% da variação global", lê-se no comunicado remetido à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

De acordo com a empresa, os restantes 2% justificam-se com os resultados apurados nas unidades 'holding' e serviços corporativos, distribuição farmacêutica, setor imobiliário, desenvolvimento do negócio das farmácias, inteligência de mercado e tecnologias da informação.