Actualidade

A Câmara de Vila Nova de Cerveira aprovou hoje, por unanimidade, em reunião do executivo municipal, a proposta de criação da Área de Paisagem Protegida Regional da Serra d'Arga, que inclui mais três concelhos do Alto Minho.

Vila Nova de Cerveira foi o último município a aprovar a criação daquela área protegida. A primeira foi a Câmara de Ponte de Lima (CDS), no dia 18 de maio, Viana do Castelo (PS) a 18 de setembro e Caminha (PS), na última segunda-feira.

Com a decisão hoje aprovada pelo executivo municipal de Vila Nova de Cerveira, presidido por Fernando Nogueira (Movimento independente PenCe - Pensar Cerveira), o município de Vila Nova de Cerveira "fica autorizado a apresentar a proposta de criação da Área de Paisagem Protegida Regional da Serra d'Arga, conjuntamente com os concelhos de Caminha, Ponte de Lima e Viana do Castelo".